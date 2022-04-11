مضاعفة الجهود الأمنية في طيبة

تشارك إدارة دوريات الأمن في المدينة المنورة إلى جانب الجهات الأمنية الأخرى بالمنطقة خلال شهر رمضان، في عمل تكاملي لحفظ الأمن وبث روح الطمأنينة، على نحو مضاعف ومكثف، لا سيما في ظل التزايد في أعداد القادمين للمدينة المنورة من المعتمرين والزوار، وقاصدي المسجد النبوي الشريف.

وتأخذ دوريات الأمن على عاتقها عدداً من المهام الأمنية والوقائية التي تكون غايتها حفظ الأمن وتعميمه، لا سيما في شهر رمضان، حيث تشهد فيه المدينة المنورة تزايداً في عدد المعتمرين والزوار، وذلك من خلال مضاعفة تواجدها الأمني، ومن جملة المهام التي تقوم بها خلال الشهر، تكثيف التواجد الأمني في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وكذلك الجوامع والمساجد الأخرى كمسجد قباء والقبلتين والميقات، ومتابعة حركة التوافد دخولاً وخروجاً أوقات الصلوات والإفطار، وتغطية الفنادق والأجنحة السكنية، إلى جانب إرشاد المعتمرين والزوار التائهين، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، وكذلك الحال للأحياء والمخططات السكنية، ومواقع الفعاليات الرمضانية.