التعليم: فتح التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم، وكذلك تطوير قدرات منسوبي التعليم ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واعتمدت وزارة التعليم الخطة التشغيلية للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث 2022، مشتملةً على برامج الإيفاد للدراسة بالداخل، والابتعاث للدراسة بالخارج، إضافةً إلى برامج ومشاريع التطوير المهني التي تتضمن المناهج الجديدة، والمسارات الثانوية، والبرامج التخصصية والفنية، إضافةً إلى ممارسي التطوير المهني، والاختبارات الدولية، وبرامج التطوير المهني للقيادات المدرسية والقيادات التعليمية.
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