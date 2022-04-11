1620 حافلة لنقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل 1620 حافلة في 12 موقفا لتسهيل تنقلات المعتمرين من وإلى المسجد الحرام، على مدار الساعة ضمن النقل الترددي الذي يعد أحد خيارات خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم لأداء مناسك العمرة. ويقدم النقل الترددي خدمة التنقل ذهابا وإيابا إلى المسجد الحرام للتقليل من كثافة المركبات المتجهة للحرم المكي الشريف، وتسهيل وصول المصلين والمعتمرين إليه بيسر وسهولة. كما يعمل النقل الترددي ضمن مسارات مخصصة مختصرا الوقت والجهد في ظل ارتفاع الكثافة العالية للمعتمرين خلال رمضان المبارك بالتنسيق مع إدارة المرور. ويعد النقل الترددي فكرة رائدة تهدف إلى تسهيل حركة السير في المنطقة المركزية على امتداد الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، ويسهم في تقليل الازدحام المروري بالشوارع والطرقات خلال أوقات الذروة وبنسبة كبيرة، خاصة خلال رمضان الذي يشهد توافد آلاف المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة. «المواقف الخارجية» 1 - جدة السريع 2 - الليث 3 - الشرائع 4 - الهدا 5 - النورية «المواقف الداخلية» 1 - طريق الأمير متعب - أنفاق المصافي 2 - محطة قطار الحرمين 3 - الزاهر 4 - كدي 5 - الجمرات 6 - الرصيفة 7 - دقم الوبر

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