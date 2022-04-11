بدء تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيـذ مشـروع تحديـث الأنظمة الكهروميكانيكيــة بالمســجد النبــوي الشــريف، والذي يشمل تحديث الأنظمة الصوتية، والسلالم الكهربائية، واللوحات والمولدات الكهربائية، ونظام المراقبة والتحكم، ونظام مكافحة الحريق، ونظام الصرف الصحي، ونظام التكييف، ونظام إنذار الحريق، إضافة إلى استبدال وحدات الإنارة بنوع موفر للطاقة.

ويجسد المشـروع الذي ينفذ بالتعـاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة والرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحرام والمسجد النبوي حرص القيادة واهتمامها بمشــاريع الحرميــن الشــريفين بمكـة المكرمـة والمدينــة المنورة، وهو يعـد مـن المشـاريع الداعمـة لتحقيـق مسـتهدفات برنامـج ضيـوف الرحمـن فـي إطـار رؤيـة المملكـة 2030، والســعي لتيســير اســتضافة قاصــدي الحرميــن الشــريفين مــن الحجــاج والمعتمريــن والمصلين والزوار، وتقديــم أفضــل الخدمــات لهـم، فيما بدأت فعليا أعمال المشروع ومن المتوقع اكتمالها في أكتوبــر 2024م وفق أعلـى المعاييـر وأفضـل المواصفـات والتقنيـات.

من جهة ثانية وضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعكس قيم وثقافة المجتمع، يشارك 200 طالب وطالبة من كشافة تعليم المدينة المنورة في تقديم الخدمات التطوعية المساندة لزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

ويساند أفراد الكشافة والمتطوّعون لخدمة زوار المسجد النبوي, الجهات المعنية في مختلف الأعمال التنظيمية والإشرافية الميدانية.

من الخدمات التطوعية لزوار المسجد النبوي:

