شكرا لقرائتكم خبر بدء تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويجسد المشـروع الذي ينفذ بالتعـاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة والرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحرام والمسجد النبوي حرص القيادة واهتمامها بمشــاريع الحرميــن الشــريفين بمكـة المكرمـة والمدينــة المنورة، وهو يعـد مـن المشـاريع الداعمـة لتحقيـق مسـتهدفات برنامـج ضيـوف الرحمـن فـي إطـار رؤيـة المملكـة 2030، والســعي لتيســير اســتضافة قاصــدي الحرميــن الشــريفين مــن الحجــاج والمعتمريــن والمصلين والزوار، وتقديــم أفضــل الخدمــات لهـم، فيما بدأت فعليا أعمال المشروع ومن المتوقع اكتمالها في أكتوبــر 2024م وفق أعلـى المعاييـر وأفضـل المواصفـات والتقنيـات.
من جهة ثانية وضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعكس قيم وثقافة المجتمع، يشارك 200 طالب وطالبة من كشافة تعليم المدينة المنورة في تقديم الخدمات التطوعية المساندة لزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
ويساند أفراد الكشافة والمتطوّعون لخدمة زوار المسجد النبوي, الجهات المعنية في مختلف الأعمال التنظيمية والإشرافية الميدانية.
من الخدمات التطوعية لزوار المسجد النبوي:
- مساعدة كبار السن
- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة
- توزيع عبوات الماء
- تنظيم الصفوف داخل المسجد وفي الساحات قبل الإفطار والصلوات
- المساعدة في دخول وخروج المصلين وفق المسارات المحددة
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.