تحويل المبالغ المحجوزة عبر «ناجز» دون محاكم التنفيذ

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وتتضمن الخطوات الخمس: من قائمة طلبات التنفيذ يتم تحديد الطلب المراد تقديم الإجراء عليه كمنفذ ضده، ثم الضغط على أيقونة طلب تحويل مبلغ محجوز، والخطوة الثالثة تعبئة البيانات المطلوبة، ثم استعراض تفاصيل تحويل المبلغ، وأخيرا الضغط على أيقونة حفظ وإرسال.
من جهة أخرى أنجزت الوزارة 1.8 ملايين عملية توثيق عبر «ناجز» خلال الربع الأول من 2022.
وتضمنت أبرز عمليات التوثيق في 1.3 مليون عملية وكالات وإقرارات، و284 ألف عملية فسخ وكالات، و66 ألف عملية للحالات الاجتماعية، و9 آلاف عملية لعقود الشركات.
ناجز خلال أسبوع:
- 178 ألف خدمة عدلية الكترونية
- 135 ألف وكالة الكترونية صادرة
- 1350 إفراغ عقاري الكتروني
- 19 ألف جلسة محاكمة عن بعد
- 22 ألف طلب تنفيذ تم إنهاؤه
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