شكرا لقرائتكم خبر تحويل المبالغ المحجوزة عبر «ناجز» دون محاكم التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة العدل تحويل مبلغ محجوز عبر بوابة ناجز http://Najiz.sa دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ، من خلال 5 خطوات، مشيرة إلى أنه يجب التأكد من صدور قرار 46 مسبقا وتم الحجز على المبلغ قبل التقديم على الخدمة.

وتتضمن الخطوات الخمس: من قائمة طلبات التنفيذ يتم تحديد الطلب المراد تقديم الإجراء عليه كمنفذ ضده، ثم الضغط على أيقونة طلب تحويل مبلغ محجوز، والخطوة الثالثة تعبئة البيانات المطلوبة، ثم استعراض تفاصيل تحويل المبلغ، وأخيرا الضغط على أيقونة حفظ وإرسال.

من جهة أخرى أنجزت الوزارة 1.8 ملايين عملية توثيق عبر «ناجز» خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت أبرز عمليات التوثيق في 1.3 مليون عملية وكالات وإقرارات، و284 ألف عملية فسخ وكالات، و66 ألف عملية للحالات الاجتماعية، و9 آلاف عملية لعقود الشركات.

ناجز خلال أسبوع:

