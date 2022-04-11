شكرا لقرائتكم خبر استخدام التأمين الطبي الفعال في أكثر من زيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أنه يمكن استخدام التأمين الطبي ساري المفعول في أكثر من زيارة إلى المملكة، وأن صلاحية التأمين تنتهي مع نهاية فترة تأشيرة الزيارة.

وأوضحت، خلال ردها على عدد من الأسئلة، أنه يشترط للقدوم إلى المملكة وجود تأمين طبي لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها.

وأشار إلى أن الحصول على التأمين الطبي شامل جميع الفئات العمرية، وأنه في حال تعثر انعكاس التأمين الطبي على الحالة الصحية في تطبيق توكلنا يتم التواصل مع مجلس الضمان الصحي على هاتف رقم 920001177 .

وقالت إنه يتم عكس الحالة الصحية بناء على حالة سريان التأمين آليا بالتكامل مع منظومة توكلنا وأن لا يطلب من المستفيد أي إجراء يدوي.

التأمين الطبي للزائر

