شكرا لقرائتكم خبر استخدام التأمين الطبي الفعال في أكثر من زيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت، خلال ردها على عدد من الأسئلة، أنه يشترط للقدوم إلى المملكة وجود تأمين طبي لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها.
وأشار إلى أن الحصول على التأمين الطبي شامل جميع الفئات العمرية، وأنه في حال تعثر انعكاس التأمين الطبي على الحالة الصحية في تطبيق توكلنا يتم التواصل مع مجلس الضمان الصحي على هاتف رقم 920001177 .
وقالت إنه يتم عكس الحالة الصحية بناء على حالة سريان التأمين آليا بالتكامل مع منظومة توكلنا وأن لا يطلب من المستفيد أي إجراء يدوي.
التأمين الطبي للزائر
- التأمين الطبي يغطي جميع الحالات الطارئة
- التأمين مستمر طوال فترة البقاء داخل المملكة
- يشترط للقادم من أي دولة الحصول على التأمين
- إضافة الحالة الصحية للزوار في تطبيق توكلنا
كانت هذه تفاصيل خبر استخدام التأمين الطبي الفعال في أكثر من زيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.