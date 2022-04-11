مرور الرياض يضبط قائد مركبة عرض حياة 4 أطفال للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - ألقى مرور منطقة الرياض، القبض على ضبط قائد مركبة قام بإركاب (أربعة أطفال) على غطاء المحرك الأمامي معرضاً حياتهم للخطر. وبحسب المرور السعودي جرى إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام. أخبار قد تهمك

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