محمد بن مسعود - الدمام - أول تعليق من أمريكا على تعيين “جزار سوريا” قائدًا عسكريًا جديدًا للقوات الروسية لغزو أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم “البيت الأبيض” جين ساكي، اليوم الأحد، على تعيين روسيا قائدًا عسكريًا جديدًا لعملية غزو أوكرانيا، المعروف بـ”جزار سوريا”. وقالت “ساكي” في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: إن تعيين موسكو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف كقائد جديد لغزو أوكرانيا “يؤكد ما رأيناه بالفعل على الأرض في أوكرانيا، وهذا ما كنا نتوقعه”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وحمَّلت المتحدثة باسم “البيت الأبيض”، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف القائد العسكري الجديد لعملية غزور أوكرانيا “مسؤولية الفظائع التي رأيناها في سوريا”. وأضافت “ساكي”: أن الولايات المتحدة تتواصل مع المسؤولين في أوكرانيا للتأكد من أن لديهم الأسلحة والمساعدات التي يحتاجون إليها لتحقيق النصر في المعركة.

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