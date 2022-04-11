محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : قرارات جمهورية جديدة تقضي بتعيين 8 شخصيات في مناصب مختلفة بينها رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع ” الأسماء والمناصب “

كشفت مصادر مطلعة عن قرارات جمهورية جديدة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة . وقالت المصادر ان القرارات الجمهورية التي ستصدر من المجلس الرئاسي ستشمل تغييرات في الحكومة الشرعية . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضافت المصادر ان تم التوافق بين قيادة المجلس الرئاسي على التعيينات التالية : 1 – عبدالعزيز المفلحي – رئيس مجلس الوزراء 2- صغير بن عزيز – وزير الدفاع 3- علي ناصر لخشع – وزير الداخلية 4- علي الكثيري – محافظ محافظة حضرموت 5-الشيخ ناصر عبدالله المنصري – محافظ محافظة أبين 6- ذياب بن معيلي – محافظ محافظة مأرب 7- صالح علي سعد السقطري – محافظ الارخبيل سقطرى 8- فضل الاخرم القطيبي – محافظ لمحافظة لحج

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