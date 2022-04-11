تعيين "السحيمي" مديراً تنفيذياً للجنة "تراحم" بمنطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - 09-10-1443 12:42 صدى تبوك – التحرير صدر قرار الأمين العام الأمين للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم الأستاذ صقر القرني بتعيين الأستاذ طيار سلطان السحيمي مديراً تنفيذياً للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك. وقد بارك سعادته للأستاذ طيار مؤكدًا ثقتهِ ودعمه له لإنجاز وتحقيق الرؤية وتقديم الخدمات النوعية للجنة ومستفيديها بمنطقة تبوك ، كما هنأ رئيس اللجنة بمنطقة تبوك الأستاذ احمد عطيه الحارثي الأستاذ طيار السحيمي هذه الثقة من الأمانة العامة متمنيا له التوفيق والسداد ويعتبر مكسبا للجنة لكفاءته الإدارية.

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