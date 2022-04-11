رئيس أركان الجيش اليمني: تخليص الوطن من شرور ميلشيا الحوثي الإرهابية بات قريبا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأحد، أن المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني، هي معركة مصيرية لاجتثاث مليشيا ضالة كهنوتية تنفذ أجندة خارجية.

وجاءت تصريحات “صغير بن عزيز” على هامش تفقده إحدى المعسكرات التدريبية، التابعة لهيئة التدريب في وزارة الدفاع، للاطلاع على برنامج التدريب والتأهيل في المعسكر.

وشدد الفريق بن عزيز، على أهمية بناء القوات المسلحة وفق أسس علمية ومعايير صحيحة وعقيدة وطنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمنتسبي المؤسسة العسكرية.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أكد الفريق بن عزيز، أن الانتماء للقوات المسلحة وارتداء الزي العسكري شرف عظيم، مؤكدًا قوله: “إن من أقدس الأعمال وأشرفها هي أن تكون جندي تهب نفسك لله والوطن لتحقيق أمنه واستقراره”.

وشدد على أن النصر على ميلشيا الحوثي الإرهابية وتخليص الوطن من شرورها بات قريبا.

يأتي ذلك في القوت الذي رفعت فيه ميلشيا الحوثي الإرهابية أسعار البنزين بواقع 27% في أماكن سيطرتها، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب اليمني، وأهالي تلك المناطق.