محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : المبعوث الأممي يزف بشرى سارة لجميع اليمنيين بشأن احلال السلام وإنهاء الحرب

أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمني هانس غرندبرغ، مساء اليوم الأحد، عن لقاء جمع المبعوث بوزير الخارجية العماني وكبار المسؤولين العمانيين ورئيس وفد جماعة الحوثي المفاوض.

وقال مكتب المبعوث في حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن غروندبرغ التقى اليوم في مسقط بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وكبار المسؤولين العمانيين، مشيرا إلى أن المبعوث “شكر” سلطنة عمان “على دعمها لمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بالهدنة التي تستمر لمدة شهرين في اليمن”.

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ونوّه بأنه تم خلال اللقاء، “مناقشة الجهود الجارية لتوطيد الهدنة والتحرك نحو عملية سياسية”.

كما جاء في تغريدة ثانية لمكتب المبعوث، أن الأخير التقى بمن وصفه “كبير مفاوضي أنصارالله” (جماعة الحوثي)، محمد عبدالسلام، لافتا إلى أن اللقاء “ناقش التقدم المحرز في تنفيذ الهدنة وسبل تعزيزها”.