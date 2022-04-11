محمد بن مسعود - الدمام - تعليق ناري من الناشطة النوبلية توكل كرمان على تشكيل المجلس الرئاسي

اكدت الناشطة السياسية توكل كرمان أن تشكيل المجلس الرئاسي باليمن تم بالأمر ولم يكن هناك أي تشاور.

وقالت السياسية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل في تغريدة لها على حسابها في “تويتر”: “ما حدث بالضبط في الرياض أنهم حبسوا كل واحد من المتشاورين في غرفة عدة ساعات، ثم أمروهم بالتوقيع على بيان هادي، والذي كان محبوسا أيضا في غرفة، ويعلم الله أيش حصل له، ملطام أو تهديد أو إغراء مادي!”.

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وتابعت: “بيني ورشاد العليمي احترام متبادل كبير، ليس لدي معه أي مشكلة، لكن الأمر ليس شخصيا”.

وانتهت مشاورات الرياض الخميس الماضي بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا أعفى بموجبه نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي، ونقل كافة صلاحياته إليه.