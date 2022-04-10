شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 2022 بدءاً من اليوم عبر نظام فارس، على أن يتم إغلاق التسجيل للمتقدمين في 24 ذي القعدة 1443هـ، وإغلاق استقبال الطلبات من الإدارات التعليمية في 1 ذي الحجة 1443هـ.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم، وكذلك تطوير قدرات منسوبي التعليم ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واعتمدت وزارة التعليم الخطة التشغيلية للإدارة العامة للايفاد والابتعاث 2022م، مشتملةً على برامج الإيفاد للدراسة بالداخل، والابتعاث للدراسة بالخارج، إضافةً إلى برامج ومشاريع التطوير المهني التي تتضمن المناهج الجديدة، والمسارات الثانوية، والبرامج التخصصية والفنية، إضافةً إلى ممارسي التطوير المهني، والاختبارات الدولية، وبرامج التطوير المهني للقيادات المدرسية والقيادات التعليمية.