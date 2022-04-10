شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: قرار رفع عدد الحجاج يجسد اهتمام القيادة بضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالقرار الصادر برفع عدد الحجاج إلى مليون حاج لحج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وقال: إن المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه - ومن بعهد أبناءه البرره وهي من أولى اهتماماتها العناية بالحجاج والحج والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .

وأضاف : قرار رفع الحجاج يجسد عناية واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن والتيسير على عباده بعد أن منّ الله علينا ولله الحمد بقرب انتهاء الجائحة، مبيناً أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- قد سخرت كامل الطاقات والإمكانات خلال العامين الماضيين، مما أسهم في إقامة الشعائر وتهيئة البيئة الإيمانية الصحية المثالية، وقد ضربت المملكة نموذجاً رائعاً في حسن إدارات الأزمات والعناية والرعاية بضيوف الرحمن .