شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 400 ألف قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطـت اللجنة الأمنية لمتابعة محـلات تفصيل الملابس العسكرية في

إمـارة منطقـة الريـاض وبالتعاون مـع اللجـان الميدانية المتخصصـة بوكالة

الشـؤون التنموية بالإمارة مستودع مخالف يحتوي على أكثر من (400) ألف

قطعـة من الأنـواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وتـم مصادرة

المضبوطـات واتخاذ الإجـراءات اللازمة حيالها.

وتأتـي هـذه الجولات والمتابعة المستمرة بنـاء على توجيهـات ومتابعة

مـن سـمو أميـر المنطقة صاحـب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن

عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن

بن عبدالعزيـز لضبط مثل هـذه الممارسات المخالفة.

وشـارك في الحملـة العديد مـن القطاعـات الحكوميـة ممثلة في وزارة

الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسـة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة

وجـوازات المنطقة، قـوة المهمات الخاصـة، ومكتب العمل في الرياض.