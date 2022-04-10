اخبار الخليج – تسجيل حالة وفاة بكورونا و592 إصابة جديدة وتعافي 670

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4316 في يوم 10 أبريل 2022، وأظهرت تسجيل 592 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 670 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 554013، وأعلن عن حالة وفاة واحدة.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4537 حالة، منها 16 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 4 حالات في العناية المركزة.