مسؤول: الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية لصيانة خزان صافر

أكد رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، إبراهيم السراجي، أن الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها.
وأوضح السراجي في بيان أن مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، طبقاً لمضامين المذكرة، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ولفت إلى أن تأخير تسليم الخطة التشغيلية مؤشر غير إيجابي على التزام الأمم المتحدة بما تم الاتفاق عليه.
وأكد رئيس اللجنة، أن خزان صافر في حالة تدهور مستمر تستدعي الإسراع في إنجاز الالتزامات لمنع حدوث الكارثة المحتملة في البحر الأحمر.
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