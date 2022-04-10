ماكرون: نريد لفرنسا أن تكون قادرة على التصدي للإسلاموية الانفصالية

محمد بن مسعود - الدمام - ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مساء اليوم، كلمة أمام أنصاره بعد تأهله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبحسب العربية، وجه “ماكرون” الشكر إلى كافة الفرنسيين الذين صوتوا له في الانتخابات، مؤكدًا قوله: “ثقتكم تشرفني وتلزمني”، فيما وجه التحية لـ لكل المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات.

وشدد ماكرون على أنه منذ البداية وهو يدافع عن قناعة فرنسا بقوة مع احترام الجميع، مشيرا إلى أنه في هذه اللحظة الحاسمة من أجل مستقبل الأمة لا يجوز أن تبقى الأمور كما كانت من قبل.

وأشار إلى أن مشروع حزبه أفضل بكثير من مشروع أقصى اليمين، لافتًا إلى أنه يريد لفرنسا أن تكون قوية على كل المستويات والتصدي لكل التحديات.

وتابع ماكرون: “أريد فرنسا أن تكون ضمن أوروبا قوية وأن تكون وفية للإنسانية.. نريد لفرنسا أن تكون قادرة على التصدي للإسلاموية الانفصالية”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن مشروعه الوحيد هو دعم القدرة الشرائية و دعم العمال، مخاطبا أنصاره: “أعتمد عليكم لأن المرحلة حاسمة بالنسبة لفرنسا وأوروبا”.