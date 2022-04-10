اخبار الخليج – زملاؤه وطلابه يستذكرون الأب والمعلم الملهم.. الأستاذ المربي محمد العيد يترجّل.. بعد 7 عقود من العطاء

محمد بن مسعود - الدمام - توفي اليوم الأستاذ المربي محمد العيد بعد عمر حافل بالعطاء، حيث وُلد الأستاذ محمد العيد في أم المدن (المحرق) عام 1939م، ودَرَسَ ودَرّس بمدارسها، وحصل على ثانوية قسم المعلمين عام 1957م، والثانوية العامة 1964م، ثم التحق بمديرية التربية والتعليم وعمل مدرسًا في المراحل التحضيرية والابتدائية والاعدادية من عام 1957م لغاية 1972م. ثم انتسب إلى جامعة بيروت العربية ليحصل على الليسانس في الآداب عام 1973م، وقبل ذلك عُيّنَ مديرًا مساعدًا بمدرسة الهداية الخليفية من عام 1972م إلى 1974م، حيث عُيّنَ مديرًا بمدرسة الهداية الخليفية في عام 1974م حتى عام 1979م.

وأثناء إدارته لمدرسة الهداية الخليفية حصل على شهادة الإدارة المدرسية من الجامعة الأمريكية ببيروت صيف 1975م، وكذلك مقرر في اللغة الانجليزية من جامعة ريدنج ببريطانيا عام 1977م، ووعندما عُيّنَ مديرًا للتعليم الابتدائي من العام 1983م حتى 1996م افتُتِحَ برنامج خاص بمحاضرين خاصين بجامعة البحرين للمدراء التنفيذيين، فانخرط جميع التنفيذيين بوزارة التربية والتعليم في هذا البرنامج وكان الأستاذ محمد العيد أحدهم، حيث حصل على دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين عام 1999م.

وتدرّج الراحل في محطات العمل التربوي والتعليمي بوزارة التربية والتعليم ومشاركته بالعديد من المؤتمرات واللقاءات التربوية الداخلية منها والخارجية ليعيّن وكيلاً مساعدًا للخدمات التربوية والتعليم الخاص من عام 1996م إلى 1999م. وعلى أثر ذلك مَثّلَ الأستاذ محمد العيد مملكة البحرين كعضو بالمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسسكو) من عام 1996م إلى 1999م.

وللأستاذ محمد العيد العديد من المقالات ذات الطابع التاريخي التربوي نُشِرت في الصحف المحلية، على سبيل المثال لا الحصر: «مرور تسعين عامًا على تأسيس مدرسة الهداية الخليفية» عام 2009م، و«مرور سبعين عامًا على التعليم الثانوي في البحرين» عام 2009م، و«اليوبيل الماسي للتعليم الصناعي في البحرين» عام 2011م، كما كُلِّفَ بالكتابة عن تاريخ التعليم في البحرين لصرح ميثاق العمل الوطني.

وتخرّج على يدي العيد المئات من المعلمين والمسؤولين بالمملكة، حيث كانت له إسهامات تربوية وتعليمية بارزة قل لها نظير.

من جانبه استذكر الوكيل السابق بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن يوسف المطوع المواقف والكلمات الكثيرة التي جمعته بالأستاذ الراحل، حيث قال: «دكتور أنا مشتاق لقراءة كتابك الذي كتبته عن المعلمين بمناسبة مئوية التعليم.. متى بيطلع؟ كلمات قالها المربي الكبير الراحل الأستاذ محمد بن عبدالله العيد أثناء زيارتي له في مجلسه في أحد الأعياد قبل جائحة كورونا، الأمر الذي جعلني أن أهم في العمل في هذا الكتاب».

وأضاف: تعود معرفتي بالأستاذ محمد العيد رحمه الله إلى بدايات ثمانينات القرن الماضي عندما قابلته في مكتبه بوزارة التربية والتعليم لنقلي إلى ثانوية الرفاع الشرقي للبنين، حيث رحّب بي كعادته بابتسامته المعهودة ووعدني بالنقل وقد تم ذلك بعد يومين من اللقاء.

واستذكر المطوع مآثر الأستاذ المربي محمد العيد فهو من حيث المهنة فهو متميز سواء كان في التعليم فهو المعلم الناجح القريب من الطلبة والإدارة بل من المجتمع بأكمله، ومن حيث الإدارة المدرسية فهو إداري متمكّن بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأما من حيث الإدارة التعليمية فهو قائد رحمه الله، إذ كان قريبًا من موظفيه بل من القطاع الذي يديره ويقدم المساعدات للجميع دون استثناء ويكن له الجميع الاحترام والمحبة والتقدير».

كما تميز بالهدوء والإلمام بكل صغيرة وكبيرة سواء كان على مستوى الإدارة أو على مستوى المدارس التي تخضع تحت مظلته، كريم النفس والخلق، قليل الكلام كثير الأفعال، وإذا وعد لم يخلف، يُؤثر الآخرين على نفسه وإن كانت به خصاصة، لا يبغض، متسامح ومتواضع يحترم الصغير ويوقّر الكبير، إنه الأستاذ التربوي ليس على البحرين بحسب بل على مستوى الخليج والعرب ويمتد ذلك إلى العالم، حيث يشهد له مشاركاته في اللقاءات والمؤتمرات التربوية المحلية والخليجية والعربية والإقليمية والدولية، فعلاً كان فقيدًا للتربية والتعليم في مملكتنا رحمه الله رحمة واسعه.

من جانبه أشار الإعلامي يوسف محمد إلى أن البحرين فقدت علمًا من أعلامها وأستاذًا ومربّيًا ووالدًا للجميع، احتضنهم بطيبته وبحبّه وقدّم للتعليم ولساحة التربية والتعليم جلّ وقته وسنوات حياته.

وأكد يوسف محمد أن شخصية الأستاذ الراحل متفرّدة بخلقه وعلمه واطلاعه ومحبته للجميع، وقال: «تشرّفت بتوثيق سيرته قي برنامج «عزوتي وناسي» في عام 2011 ومنذ ذلك الوقت وأنا على تواصل دائم ومستمر معه وأحرصُ على زيارته والاطمئنان على صحته، ونهلت منه الكثير من القصص والمبادرات التي قدّمها وتعلمتُ من حياته ومراحله التعليمية والإدارية أو الشخصية الكثير من القيم وأعتبره قدوةً حسنةً بالنسبة لي وللجميع».

وأضاف: «أيضًا كان للأستاذ محمد كتاب أصدره مؤخرًا اسمه «غيض من فيض الأيام»، وهو كتاب يتحدث عن تاريخه وسيرته وتشرّفت في هذا الكتاب أن أكون قريبًا منه في مراحل الإعداد حتى خرج للنور، ونحن اليوم نشعر بأننا فقدنا تاريخًا وقامةً تربويةً وإنسانيةً كبيرةً، ولا نملك له إلا الدعاء بالرحمة والمغرفة له والصبر لذويه».

وكان المرحوم دائم الابتسامة وكان مجلسهُ عامرًا رغم مرضه وتقدّمه في السن رحمة الله عليه.

من جانبه أكد الوكيل السابق بوزارة التربية والتعليم حمد السليطي إسهامات الفقيد الكثيرة والكبيرة في مجال التربية والتعليم في عمل إنساني مميز، مشيرًا إلى الفترة الطويلة التي عمل فيها معه في وزارة التربية والتعليم طيلة سنوات مستذكرًا صفاته النبيلة وإنسانيته الجمعة، إذ تجد أن كل حديثه حديث الروح العالية والإخلاص للوطن، والحب للعمل والعطاء اللامحدود، فكل هذه الخصال تشعر بها وأنت معه وتشعر بانتمائه وبروحه للوطن.

وأشار إلى أن الفقيد كان معروفًا عند الجميع بهدوئه وإخلاصه وحبّه وبإنسانيته وقلبه الكبير، فرحمه الله وجزاه خير جزاء المحسنين.

شخصيات وطنية تنعى الفقيد

هذا وكتب مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على حسابه الخاص بموقع «تويتر»: رحم الله مربي الأجيال على حب الوطن والولاء له والعطاء باسمه. رحم الله الوالد محمد العيد. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه في علّيين. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما كتبت د. إلهام العيد.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز ووالد الجميع المربي الفاضل الأستاذ: «محمد بن عبدالله العيد».

الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال.. «اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهله، اللهم أكرم نُزله ووسّع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد».