وزير الرياضة يرأس اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 75، الأربعاء القادم في جدة. وسيتناول الاجتماع، التقارير الإدارية والمالية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الاطلاع على روزنامة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022 واعتمادها، إلى جانب تشكيل عدد من اللجان.

وسيشهد الاجتماع اعتماد برامج الاتحاد التطويرية المتعددة.

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