اخبار الرياضه السعوديه «رونالدو» يحطم هاتف مشجع ويعتذر.. ومانشستر يحقق

من جهته، قدم رونالدو اعتذاره لمشجع ناديه الذي حطم هاتفه بعد مباراة إيفرتون التي خسرها يوم السبت بهدف دون رد في لقاء الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي وفق التقرير الذي نشره موقع RT الاكتروني، إذ وجه رونالدو رسالة اعتذار للمشجع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث قال: «ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة». وأضاف: «أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن أود توجيه دعوة لهذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على اللعب النظيف والروح الرياضية».
يذكر أن مانشستر يونايتد فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 3 مباريات خاضها الفريق الإنجليزي بمختلف المسابقات، حيث تعادل مع ليستر سيتي وخسر من إيفرتون في «البريميرليغ»، فيما تلقى خسارة من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
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