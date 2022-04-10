- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - وقعت أمانة محافظة جدة اتفاقية تعاون مع جمعية متلازمة النجاح، والتي تأتي في إطار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشراكات المجتمعية.
وأوضح المدير العام للعلاقات المجتمعية المهندس / هتان بن هاشم حموده أن اتفاقية الأمانة مع جمعية متلازمة النجاح ستتضمن تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية، وكذلك المشاركة في الأعمال التطوعية بمشاركة أبنائنا وبناتنا من متلازمة داون والتي تسهم في تعزيز حب العمل التطوعي في نفوسهم.
وأضاف أن مثل هذه الشراكات والاتفاقيات مع الجمعيات والمراكز المتخصصة تأتي ضمن أهداف الأمانة لجعل مدينة جدة ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل، وكذلك إقامة المبادرات والبرامج والفعاليات التي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص والأطفال من ذوي الإعاقة، بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على المشاركات المجتمعية التي تقدمها الأمانة والجهات ذات العلاقة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة توقع اتفاقية مع جمعية متلازمة النجاح لتمكين ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.