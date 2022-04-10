تعاوناً مع مراكز الشرطة ومدارس التعليم العام.. الأمر بالمعروف تفعّل حملة “اعتزاز” في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، ممثلة بمراكزها الإشرافية، حملة “اعتزاز”، التي تنفذ بإشراف وحدة الأمن الفكري في الرئاسة العامة بالتعاون مع مراكز الشرطة، ومدراس التعليم العام، والتي دشنها سابقاً معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأكد فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، الشيخ محمد بن مروعي خواجي، حرص هيئة الأمر بالمعروف على تفعيل البرامج التوعوية لخدمة المجتمع عبر بث القيم والمبادئ الإسلامية، والمحافظة على العقيدة السليمة، بتوجيهات فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

من جانبه أوضح “الشبانات”، أن حملة “اعتزاز” انطلقت بالتزامن مع يوم التأسيس، وهي تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن وهويته الإسلامية السمحة وقيمه الوطنية العريقة والاعتزاز بالقيادة الحكيمة، مضيفاً أن فرع الرياض والهيئات والمراكز التابعة، تقوم بنشر التصاميم التوعوية، والتي تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات والوسائل المختلفة.

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وأشار فضيلته إلى أن الرئاسة العامة تسعى إلى تطوير خططها وبرامجها التوعوية والوقائية، وفق رسالتها في زرع القيم الدينية والتأكيد عليها، والمحافظة على النهج القويم الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها، مثمناً متابعة ودعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمر لهذه الحملات والبرامج، وصولاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.