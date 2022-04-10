اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: الرؤى الملكية السامية رسمت للسياسة الخارجية للبحرين نهجاً من الاعتدال والتوازن

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالسياسة الخارجية البحرينية الفاعلة، وما حققته من منجزات متنامية، بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ورؤى جلالته التي رسمتْ للدبلوماسية البحرينية نهجاً يقوم على الاعتدال والتوازن، وصنعت نموذجاً فريداً على المستوى العالمي، يقوم على تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، واحترام سيادة الدول.

وأشادت معاليها بالدور الرفيع الذي يقوم به السلك الدبلوماسي لمملكة البحرين، ضمن إطار الجهود المتميزة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي عززت من الروابط والعلاقات الوثيقة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، إسهاما في تحقيق المصلحة العليا للوطن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب في مكتبها اليوم (الأحد)، معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إطار علاقات التشارك والتكامل بين الدبلوماسية البرلمانية للدولة والدبلوماسية البرلمانية، تطلعا للوصول إلى الغايات المنشودة لدولة المؤسسات والقانون، وإبراز المنجزات الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب الدور البارز الذي تقوم به سفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك ، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مشيدة بالدور المتميز الذي يبذله معالي سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ، والمساعي المستمرة ، الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات البرلمانية البحرينية الأمريكية ، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، التي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى حرص البرلمان على تعزيز التواصل مع كافة المجالس والمؤسسات التشريعية والهيئات الدبلوماسية ، ودعم أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين ، مؤكدة معاليها دعم مجلس النواب للمساعي الرامية لأخذ بمستوى التعاون بين البلدين في المجالات التنموية الحيوية ، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها إلى آفاق أرحب، إلى جانب العمل على تحقيق المزيد من التقارب في العلاقات البرلمانية البحرينية الأمريكية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعي والرقابية.

وأكدت معاليها السعي المستمر للارتقاء بعطاءات السلطة التشريعية – بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات مملكة البحرين في الخارج – وتعزيز الدور المفصلي الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة الخارجية للوطن، وترسيخا للحضور الفاعل المرسخ للثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الوسط الدولي.

ومن جانبه أعرب معالي السفير الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة ، عن إشادته بالجهود البرلمانية المستمرة والفاعلة لخدمة الوطن والمواطنين ، والارتقاء بدور الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية ، لبيان النهج الديمقراطي الرفيع ، والسجل الحقوقي المتميز لمملكة البحرين ، والتواصل مع المجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا معاليه السعي الدائم لتعميق الشراكة البناء مع السلطة التشريعية بما يخدم الغايات والأهداف الوطنية المشتركة.