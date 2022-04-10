محمد بن مسعود - الدمام - صحيفة إماراتية تفاجئ ‘‘الزبيدي’’ برد غير متوقع على تصريحاته بشأن انفصال جنوب اليمن

هاجمت صحيفة إماراتية، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي اليمني، بسبب تصريحاته المتمسكة بانفصال المحافظات اليمنية الجنوبية عن شمال البلاد.

ونقلت صحيفة العرب الإماراتية عن أوساط سياسية يمنية قولها إن تمسّك زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بانفصال الجنوب بعد ساعات من توافقات يمنية برعاية سعودية هو دعوة في الوقت الخطأ، وتنصل عن اتفاق الرياض الأخير الذي أسفر عن تشكيل مجلس رئاسي بعضوية زعيم الانفصاليين.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضافت أن تصريحات الزبيدي جاءت كرسالة إلى الداخل الجنوبي وهدفها طمأنة قيادات المجلس الانتقالي وأنصاره بأن المشاركة في المجلس الرئاسي لا تلزمه بأيّ تراجع عن المطلب الأساسي وهو تحقيق الانفصال، وأن عضويته هي مشاركة بأهداف مرحلية واضحة حددها لقاء الرياض للوصول إلى حل تفاوضي مع الحوثيين وإعادة الاستقرار إلى اليمن.. مشيرة إلى أن الزبيدي سعى لتبرئة نفسه أمام أنصاره من أيّ تفاهمات غير معلنة، لكن ذلك قد يرفع من منسوب الشكوك داخل الحلفاء في تركيبة الشرعية الجديدة، خاصة أن موضوع الانفصال ملف توجد حوله خلافات كثيرة مع مكونات الشرعية سواء من ممثلي الشمال أو من السعودية ذاتها.

وأكدت الصحيفة، نقلًا عن الأوساط اليمنية قولها إنه لا أحد سيقبل بالانفصال، حتى من دعموا المجلس نكاية ببعض الأطراف.

ويرى مراقبون يمنيون أنه مهما كانت التوافقات الحالية، وسواء مضى المجلس الانتقالي في دعم ما تم التوافق عليه في الرياض أم لا، فإن التمسك بالانفصال قد ينقل اليمن من حرب مع الحوثيين إلى حرب بين الشمال والجنوب، خاصة أن تجربة الحروب السابقة أظهرت أن الشمال لن يفرّط بالجنوب، فهو بوابته على النفط ومنفذه إلى المحيط الهندي، بحسب صحيفة العرب.

وأعلن الزبيدي، الجمعة، تمسكه بانفصال جنوب البلاد عن شمالها. جاء ذلك غداة تعيينه عضوا في مجلس القيادة الرئاسي المفوض باستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

ونص البيان الختامي لمشاورات الرياض على اتفاق المتشاورين على إدراج القضية في أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة، في استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي وطمأنة قاعدته الشعبية.