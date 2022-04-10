شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والأمم المتحدة تبحثان سُبل تحقيق الازدهار للشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني، إضافة إلى بحث الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.