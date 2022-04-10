شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين في جيبوتي والصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين بجمهورية جيبوتي، بحضور القائم بأعمال السفارة، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية.

كما دشنت الوزارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الصومال بحضور ممثل عن سفارة المملكة .

ويهدف البرنامجان إلى توزيع عدد من السلال الغذائية التي تلبي احتياجات الأسر في بعض مناطق البلدين، وذلك في إطار جهود المملكة في العمل الخيري والإنساني، لا سيما في هذا الشهر الكريم .