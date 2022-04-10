محمد بن مسعود - الدمام - تحدي الفياغرا .. نهاية غير سعيدة

في واقعة غريبة شهدتها كولومبيا، أدخِل 13 طالبا مراهقا المستشفى بعد تناولهم حبة الفياغرا كـ”جزء من تحدٍ شهير في الإنترنت”.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 13 طالبا في مدرسة سان بارتولومي في مدينة كوكوتا الكولومبية شاركوا، الثلاثاء الماضي، في تحدي “شرب عصير فاكهة ممزوج بعقار الفياغرا”، الذي يستخدم في علاج الضعف الجنسي لدى البالغين، وفقا لسكاي نيوز.

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وأوضحت أن أعمار الطلاب تتراوح بين 14 و15 عاما، مشيرة إلى أنهم شاركوا في التحدي خلال ساعة الغداء.

وبعد دقائق قليلة، شعر المراهقون بعدم انتظام دقات القلب (زيادة معدل ضربات القلب)، مما عجّل بنقلهم إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.

وذكر ريكاردو كونتريراس، المتحدث باسم المركز الطبي الذي استقبل الطلاب، أن اثنين منهم ظهرت عليهما أعراض خطيرة، مبرزا أن 9 أطفال آخرين عانوا من أعراض أكثر اعتدالا وقد أحيلوا على طبيبهم العام وخرجوا من المستشفى.

وتابع: “سيبقى جميع الطلاب تحت الملاحظة الطبية”.

وشرعت الشرطة في التحقيق في الحادث، فيما أصدرت مدرسة سان بارتولومي بيانا دعت فيه أولياء الأمور إلى “مراقبة أطفالهم بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.