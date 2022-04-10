وبين البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 116 مليار ريال، منها مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري: «76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين».
وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45%، وشكل الذكور المستقلين 55%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.