العدل تتيح خدمة تحويل مبلغ محجوز عبر بوابة ناجز دون مراجعة محاكم التنفيذ

محمد بن مسعود - الدمام - أتاحت وزارة العدل خدمة تحويل مبلغ محجوز عبر بوابة ناجز دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ، وهي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد (طالب التنفيذ– المنفذ ضده) من طلب تحويل مبلغ محجوز من الحسابات البنكية في حال توفر المبلغ من أجل تسديد المديونية وإنهاء طلب التنفيذ. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع” تويتر ” 5 خطوات للاستفادة من الخدمة قائلة: – من قائمة طلبات التنفيذ تحديد الطلب المراد تقديم الإجراء عليه كمنفذ ضده – الضغط على أيقونة طلب تحويل مبلغ محجوز – تعبئة البيانات المطلوبة – استعراض تفاصيل تحويل المبلغ – الضغط على أيقونة حفظ وإرسال.

كما أشارت الوزارة إلى إنه يجب التأكد من قرار 46 مسبقاً وتم الحجز على المبلغ قبل التقديم على الخدمة.