اخبار الخليج – تزامنا مع اليوم العالمي للصحة.. المحافظة الجنوبية تنظم ندوة افتراضية عن الصحة في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت المحافظة الجنوبية ندوة افتراضية تحت عنوان «صحتك في رمضان» عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وذلك ضمن حزمة برامج ومبادرات المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، حيث حاضر في الندوة الدكتورة فاطمة رضا حبيل من وزارة الصحة، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي المحافظة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

تأتي هذه الندوة ضمن الدعم والتوجيه الذي يوليه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، لتنظيم وإقامة كافة الفعاليات ومنها الصحية والمجتمعية وتعزيزها في الشهر الفضيل، وذلك لما لها من دور فعال في ترسيخ مبدأ التعاون والشراكة المجتمعية، والمساهمة في نشر القيم الصحية والتوعية بين أفراد المجتمع.

كما قدمت الدكتورة فاطمة رضا حبيل، عرضاً مرئياً حول السلوكيات الصحية والسليمة خلال شهر رمضان والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي ومدى ضرورة الحفاظ على الصحة كما تضمن العرض على العوامل الصحية المساعدة على الوقاية من الامراض المزمنة والعلاجات المتاحة.

وفي ختام الندوة ، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم للمحافظة الجنوبية لإقامة وتبني المبادرات والبرامج التوعوية والصحية الهادفة لسلامة وصحة الفرد والمجتمع.