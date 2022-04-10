أمانة عسير تصادر نصف طن من الأغذية المجهولة

وقالت الأمانة: في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية؛ تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط نحو 13 بسطة مخالفة للباعة الجائلين إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والمواد الغذائية مجهولة المصدر.
وأكدت مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك.
وثمّنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.
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