أمانة عسير تصادر نصف طن من الأغذية المجهولة

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير في تعقّب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها؛ عن رصد عدد من البسطات العشوائية و نحو نصف طن من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر تمت مصادرتها.

وقالت الأمانة: في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية؛ تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط نحو 13 بسطة مخالفة للباعة الجائلين إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأكدت مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك.

وثمّنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.