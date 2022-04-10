شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف»: ندعم كافة الجهود في التعامل مع ناقلة «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، علي دعم المجلس لكافة الجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط (صافر)، وضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها، مؤكدا في الوقت نفسه على الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام، في مقر الأمانة اليوم، للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة جهود المنظمات الإنسانية في اليمن الشقيق، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة.

كما تم استعراض خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط (صافر) وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها.