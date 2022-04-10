شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة المواطنة المسؤولة تنتظر مشاركة طلّاب وطالبات تعليم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية إلى المشاركة في جائزة (المواطنة المسؤولة) إحدى الجوائز المقدمة من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والخاصة بالمبدعين من النشء من 7 أعوام وحتى 18 عاماً . وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أنه قد تم تخصيص درعٍ تكريمي لست مدارس، والتي يحصل طلابها على المراكز الأولى في التصفيات النهائية للجائزة على مستوى المملكة. وتعد جائزة (المواطنة المسؤولة) جائزة وطنية سنوية تتبناها وترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والتي تعنى باكتشاف وتكريم النشء من 7-18 عاماً من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم المختلفة بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته. ويُشترط أن يتقدم المرشح بمبادرة واحدة أو عمل تطوعي واحد أو أكثر سبق تنفيذه، وأن تكون أفكار المبادرات المقدمة ذات قيمة ثرية ومضافة للعمل الاجتماعي، وأن تكون المبادرات المقدمة ذات أهداف واضحة وواقعية محددة، وأن تكون المبادرات أصيلة وإبداعية وذات فائدة محققة على أرض الواقع، وأن تكون خطط تنفيذ المبادرات واضحة وسلسة، كما يشترط إرفاق الشواهد والأدلة فيما يخص المبادرات والأعمال التطوعية.