اخبار الخليج – شركة «stc البحرين» تطلق مركز العمليات والتشغيل الدولي «iNOC»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت stc البحرين عن إطلاق مركز العمليات والتشغيل الدولي (iNOC) وذلك لتوفير دعم متطور ومختص لكافة عملائها في قطاع النواقل والمشغلين. ويأتي هذا الإطلاق في إطار خطط التوسع العالمية للشركة، وتحديث البنية التحتية المستمرة، واعتماد أفضل الممارسات المتعبة في قطاع مشغلي خدمات الاتصالات من الفئة الأولى.

وستتمكن stc البحرين، من خلال مركز العمليات والتشغيل الدولي (iNOC)، المتكامل والمتطور رقمياً، من إدارة جميع احتياجات عملائها من قطاع النواقل والمشغلين بكفاءة معززة وجودة عالية لضمان زيادة سرعة الاستجابة. كما ستحافظ هذه الخطوة على مكانة stc البحرين الريادية في تطبيق أفضل الممارسات في قطاع العمليات وهيكلية الأعمال لتوفير الدعم الكامل لعملائها.

ولأول مرة، ستوفر stc البحرين تجربة رقمية متكاملة من خلال هذا المركز، على المستويين المحلي والدولي. حيث سيوفر تجربة عملاء استثنائية، من خلال الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، ودعم البنية التحتية الرقمية، بالإضافة الى تواجد مهندسين من ذوي الخبرة للإجابة عن أي أمر عرضي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في اتخاذ تدابير أكثر كفاءة وتحقيق أوقات استجابة أسرع. ومع هذا الدعم المتواصل على مدار الساعة، ومراقبة الشبكة الدائمة للرد على الاستفسارات الواردة، سيتمكن عملاء stc البحرين من قطاع النواقل والمشغلين من حصولهم على تجربة أكثر كفاءة وفاعلية للارتقاء بخدماتهم إلى أعلى المستويات.

وعلق المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين قائلا:» نجحت stc البحرين في تعزيز موقعها ومكانتها الرائدة في مجال الابتكار، حيث يتمحور تركيز الشركة على توفير أحدث التطورات التكنولوجية في مملكة البحرين. كما نعمل دوما على الارتقاء بمستوى خدماتنا من خلال التحديث المستمر لشبكتنا واعتمادنا لاستراتيجية مختصة في التحول الرقمي لجعلنا أهم المشغلين في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة. ونواصل جهودنا لتعزيز عملياتنا اليومية من خلال وضع احتياجات عملائنا في صميم اهتماماتنا من خلال اعطائهم الأولوية في جميع الأصعدة. ويشكل استثمارنا في مركز العمليات والتشغيل الدولي (iNOC)، دلالة واضحة على التزامنا

بتزويدهم بتجربة عملاء فائقة وتلبية طلباتهم المتغيرة مع ضمان توفير خدمات ذات مستوى عالي وموثوق».

يدعم هذا المركز خطط stc البحرين للتوسع على المستوى الدولي، حيث تعمل بنشاط نحو ترسيخ سمعة قوية في مجال قطاع النواقل والمشغلين. كما ستتيح هذه الخطوة المجال أمام الشركة للاستحواذ على أكبر حصة في سوق الجملة في المملكة باعتبارها الشركة الأمثل في عالم المشغلين في المنطقة.