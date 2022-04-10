اخبار الخليج – «المحامين البحرينية» تقيم الأمسية الرمضانية الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت جمعية المحامين البحرينية الأمسية الرمضانية الأولى ضمن سلسلة الأمسيات الثقافية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت هذه الأمسية تحت عنوان «مهام واختصاصات الامانة العامة للتظلمات» بحضور ومشاركة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، وبادارة المحامي صلاح احمد المدفع نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية.

وجاءت باكورة الفعاليات الثقافية الرمضانية بأمسية ثقافية تلامس موضوع هام، وسط حضور كثيف من السادة المحاميين، وقد تحدث الامين العام للتظلمات في هذه الأمسية عن ابرز المهام والاختصاصات المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات وفق ما جاء بالمرسوم الملكي الذي نص على إنشاء الامانة، وبين دورها في التحقيق باستقلال ونزاهة في الشكاوي التي تقدم اليها في مواجهه منسوبي وزارة الداخلية جراء المخالفات المنسوبة اليهم بسبب أو بمناسبة أدائهم لمهام عملهم، كما بين دور الامانة في تلقي طلبات المساعدة من قبل السجناء والمحتجزين أو من قبل ذويهم، وقد عرج الامين العام في ختام الأمسية عن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين باعتبارها نموذج رائد يجسد دور حقوق الانسان في مملكة البحرين.

وفي ختام الأمسية توجه الامين العام للتظلمات بالشكر الجزيل لمجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية على تنظيم هذه الأمسية، وانتهزت الجمعية هذه الفرصة لتكريم سعادته نظير مشاركته الفاعلة في اثراء الفعاليات الثقافية التي تقيمها الجمعية والتي تنمي عن اهتمام الامانة بالمشاركة المجتمعية الفاعلة.