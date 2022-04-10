محمد بن مسعود - الدمام - الريال اليمني ينهار امام الريال السعودي والدولار اخر اصعار الصرف اليوم

عاود الريال اليمني الانهيار، مقابل العملات الأجنبية، بعد أيام من التقلبات، بسبب الإعلان عن وديعة سعودية إماراتية.

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد، 10 أبريل 2022:

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أسعار الصرف في صنعاء:

دولار أمريكي

شراء : 570

بيع : 580

ريال سعودي

شراء : 150

بيع : 155

أسعار الصرف في عدن:

دولار أمريكي

شراء : 920

بيع : 980

ريال سعودي

شراء : 240

بيع : 260.