محمد بن مسعود - الدمام - الريال اليمني ينهار امام الريال السعودي والدولار اخر اصعار الصرف اليوم
عاود الريال اليمني الانهيار، مقابل العملات الأجنبية، بعد أيام من التقلبات، بسبب الإعلان عن وديعة سعودية إماراتية.
وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد، 10 أبريل 2022:
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أسعار الصرف في صنعاء:
دولار أمريكي
شراء : 570
بيع : 580
ريال سعودي
شراء : 150
بيع : 155
أسعار الصرف في عدن:
دولار أمريكي
شراء : 920
بيع : 980
ريال سعودي
شراء : 240
بيع : 260.
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