محافظ أملج يزور مخيم البطحاء الرمضاني ويشارك الصائمين إفطارهم

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد محافظ أملج نايف المريخي بالجهود التي تقوم بها جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة املج.

وجاء ذلك خلال زيارته مخيم البطحاء لإفطار الصائمين وكان في استقباله رئيس الجمعيه الشيخ حامد عايش وامين الصندوق الاستاذ ناجي المرواني والمتطوعين

وقد قدم شباب البطحاء القائمين على هذا المخيم شرحًا شاملاً عن المخيم والبرامج المصاحبة له، بما في ذلك برنامج الإفطار ومراحل التعبئة التي تمر بها وجبات الإفطار ، وكيفية تقديم الوجبات الصحية للصائمين ،والتي تتم بأيدي شباب الوطن من المتطوعين؛ إذ يشارك في ذلك قرابة الـ30 متطوعًا يوميا.

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وفي ختام الزيارة أكد “المريخي” أن عمل الخير مطلب أساسي حثنا ديننا الإسلامي عليه, مشيداً بالتعاون القائم بين الجميع في خيمة الإفطار الرمضانية، خاصة أنها تحت مظلة رسمية وحاصلة على الموافقات اللازمة ومتقيدة بالاشتراطات، معرباً عن شكره لجميع القائمين على هذا المخيم, سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم

ومن جهته شكر شباب البطحاء والقائمين على المخيم زيارة المحافظ واطلاعه على الجهود المبذولة والبرامج المقدمة.