محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على العادات الغذائية السيئة التي تؤثر في صحة الكلى

كشف أطباء أتراك عن أبرز العدات السيئة في الاكل تؤثر بشكل سلبي على وظائف الكلى وتقلل من كفاءة الكلى في شهر رمضان المبارك . ومن أبرز هذه العادات السيئة : تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً تناول أطعمة غنية بالسعرات مثل الدهون والسكريات .

الاكثار من تناول المشروبات الغازية او المحليات الصناعية .

تناول الاطعمة المصنعة التي تحتوي على مقدار كبير من الصوديوم .

تناول الكثير من اللحوم اذ الاكثار من تناول البروتينات يزيد من الاحماض المؤذية للكلى .

تناول الكثير من المسكنات .كما ينصح للحفاظ على كفاءة الكلى بالنوم بشكل كاف واستهلاك المياه بصورة منتظمة وكافية خلال فترات النهار بما لا يقل عن ليترين من المياه

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