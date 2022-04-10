شركة عقارات السيف تستضيف أطفال مبادرة «ابتسامة» بمجمع السيف – ضاحية السيف

محمد بن مسعود - الدمام - قامت شركة عقارات السيف بدعوة مجموعة من أطفال المبادرة وعائلاتهم للاستمتاع بيوم مليء بالترفيه والفرح في مجمع السيف – ضاحية السيف، وذلك بالشراكة مع شركة البحرين للسينما ومطعم رانديفو في المجمع، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز دورها في دعم المبادرات الإنسانية الهادفة في المجتمع، وبالشراكة مع مبادرة «ابتسامة» التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم في البحرين.

وقد اشتمل اليوم الترفيهي على حجز قاعة سينما للأطفال وعائلاتهم لمشاهدة فيلم ممتع، إضافة الى قضاء وقت بهيج في مجك آيلاند والاستمتاع بالألعاب الترفيهية، وتناول وجبة الغداء في مطعم رانديفو في ختام اليوم الترفيهي. وقد أعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم الترفيهي الذي كان شيّقاً وممتعاً بكافة برامجه وفعالياته المتنوعة.

وبهذه المناسبة، صرّح أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، بالقول: «نحن سعداء بدعوة أطفالنا في مبادرة «ابتسامة» وعائلاتهم لقضاء وقت ممتع في مجمع السيف – ضاحية السيف. تنبع هذه الدعوة من حرص الشركة الدائم على تعظيم مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية وإفادة المجتمع المحلي الذي تنشط فيه، ودعم العديد من الفعاليات التي يكون لها اكبر الأثر الإيجابي على مختلف مكونات المجتمع بمختلف أطيافهم».

من جانبه، قال رئيس جمعية المستقبل الشبابية التي تتبع لها مبادرة «ابتسامة»، صباح عبد الرحمن الزياني: «نحن مسرورون بتعاوننا مع شركة عقارات السيف والقائمين على مجمع السيف – ضاحية السيف ونشكرهم جزيل الشكر على كرمهم وحسن ضيافتهم لأطفالنا الأبطال وعائلاتهم، وفخورون بأننا نحمل القيم النبيلة ذاتها، ونأمل أن نرتقي بهذا التعاون المثمر مستقبلا خاصة فيما يتعلق بزيادة التوعية بسرطان الأطفال لدى مختلف شرائح المجتمع».

ومنذ تأسيس شركة عقارات السيف قبل ربع قرن كإحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، كانت المسؤولية الاجتماعية وماتزال حتى اليوم هذا جزءاً لا يتجزأ من فلسفة الشركة لتطوير مجتمع مزدهر ومتكامل والسير بثبات نحو مستقبل أفضل بدعم ومساندة خطى التنمية المستدامة على مستوى المملكة، وتستند شركة عقارات السيف على أربع قيم استراتيجية لتهيئة مستقبل أفضل للجميع وتحسين مستوى رفاه كافة أفراد المجتمع، تتمثل بالدعم والثقافة والاستدامة والتوعية، وذلك تحقيقاً للشراكة المجتمعية في مساندة مختلف الأعمال الخيرية والإنسانية بقيادة مجموعة متنوعة من الجهود والمساعي اللافتة لتقديم المنفعة والمؤازرة المناسبة لمختلف المبادرات الاجتماعية للمؤسسات والأفراد على السواء.

يذكر أن مبادرة «ابتسامة» تتبع لجمعية المستقبل الشبابية، وتعمل منذ العام 2010 على تقديم مختلف أنواع الدعم للأطفال الأبطال في معركتهم مع مرض السرطان إضافة إلى دعم أولوياء أمورهم.

تخدم المبادرة حاليا نحو 250 طفل مريضا بالسرطان على اختلاف احتياجاتهم التي تفرضها مراحل مرضهم واحتياجاتهم الصحية والتعليمية والنفسية.