بنك السلام يُطلق مجموعة جديدة من بطاقات الشركات

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق بنك السلام مؤخرًا مجموعة جديدة من البطاقات المُخصصة للزبائن من فئة الشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وهي تتميز بإمكانية إدارتها عبر منصة الخدمة الذاتية الرقمية، مما يتيح للشركات إصدار بطاقات ائتمانية متعددة وتحديد الحد الائتماني لها والقيام بالعديد من العمليات التشغيلية كتفعيل البطاقة وإيقافها والاطلاع على النفقات والمصاريف، وغيرها. وتتماشى هذه المبادرة مع المنهجية الرقمية لبنك السلام، والتي تتمحور حول تطويع أحدث التقنيات التكنولوجية بفعالية ليحظى الزبائن بتجربة مصرفية مريحة ويسيرة.
وبهذه المناسبة، قال أحمد مراد رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك السلام: «يتركّز سعينا في بنك السلام على توفير تشكيلة مُميزة ومتكاملة من المنتجات والحلول المُصممة لتلبية احتياجات الزبائن الأعزاء على أكمل وجه. ومن هذا المنطلق، يسعدنا الإعلان عن طرح مجموعتنا الجديدة من بطاقات الشركات، المتوفرة للشركات الكبيرة والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم لهم مزايا عديدة تواكب متطلبات أعمالهم التجارية وتمنحهم مزيد من السهولة في إدارة شؤونهم اليومية. ونحن فخورون بمنصة الخدمة الذاتية التي تمنح زبائن البنك مستوى أكبر من التحكم مع إمكانية إصدار البطاقات وإدارة الحد الائتماني وتفعيل قيود الاستخدام، بما في ذلك الاطلاع على النفقات والمصاريف وإصدار التقارير التحليلية.»
وتشتمل المجموعة الجديدة من البطاقات المُقدمة من بنك السلام على بطاقة المشتريات، التي تختص بمصاريف ومدفوعات محددة كاستخدامها لهيئة تنظيم سوق العمل أو الجمارك، وغيرها من النفقات اليومية المختلفة. وتتوفر أيضًا بطاقة السفر الافتراضية التي يُمكن إصدارها لأي مؤسسة ليتم استخدامها لتسديد مصاريف السفر، بالإضافة إلى بطاقة لإدارة نفقات رحلات العمل.
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