شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الوحدات متواجدة في مجمع العثيم بالأحساء لمدة أسبوع

قدمت الوحدات المتنقلة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (6) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك"، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا, وغدًا في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدّم خدماتها بمنطقة عسير اليوم للرجال والنساء في مدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط ولمدة أسبوع، بينما تواصل الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها في مجمع العثيم بمحافظة الأحساء مدة أسبوع.

وفي منطقة الجوف تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر المحكمة العامة، في حين تقدّم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران الخدمة للنساء في مستشفى الملك خالد مدة يومين لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.