إدارة “تعليم الجوف” تدرب الطلبة على اختبار القدرات

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي “بنين”، برنامجاً تدريبياً لتهيئة الطلبة لاختبار القدرات العامة عبر الاتصال المرئي.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي سامي بن نصير السماره أن البرنامج يُعد من ضمن برامج التقويم الذاتي المساندة التي تنفذها الإدارة لتحسين نواتج التعلم، والاستعداد للاختبارات الوطنية والدولية ورفع المستوى التحصيلي بما يتفق مع الاتجاهات الدولية والمحلية، وضمن مشروع قدراتي أعلى للارتقاء بالمستويات التحصيلية.

وأضاف، “تم عَقد البرنامج التدريبي عن بُعد لتهيئة الطلاب نفسياً و ذهنياً لاختبارات القدرات العامة، و التعرف على طريقة الاستعداد، والتعريف بأساسيات التعامل مع مهارات الجزء الكمي، والجزء اللفظي”.

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وعرض في اليوم الأول من البرنامج مشرف الرياضيات في مكتب التعليم بسكاكا “بنين” عايد بن دول الرويلي “الجزء الكمي” بالمهارات والمفاهيم والفروع التي يجب التركيز عليها، كذلك استراتيجيات ومهارات حل “الجزء الكمي” في اختبار القدرات العامة: التجريب والتعويض، والتدرج المنتظم، والتقدير والتقريب، والحل بالرسم، والحل باستخدام مثال أبسط، والحل بطريقة عكسية، والحل بالبحث عن النمط، والحل باستخدام القوانين المباشرة.

وتابع في اليوم الثاني للبرنامج التدريبي، مُعلم اللغة العربية في مدرسة الملك سعود الثانوية في دومة الجندل سلمان بن ساجد العمري “الجزء اللفظي”، متناولاً أهم التطورات استراتيجيات ومهارات حل الجزء اللفظي في اختبار القدرات العامة: استيعاب المقروء، وإكمال الجمل، والتناظر اللفظي، والخطأ السياقي، والمفردة الشاذة، والآلية المناسبة للتعامل معها.

وتخلل البرنامج العديد من المداخلات والحوارات بين الطلبة والمدربين تم من خلال الإجابة على التساؤلات وشرح ما يصعب عليهم.