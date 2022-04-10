أمير القصيم يستقبل نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية كنوز للأسر المنتجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية كنوز للأسر المنتجة سليمة الرشيدي.

واطلع سموه على الخطة الإستراتيجية للجمعية لدعم الأسر المنتجة، وبحث سبل تطوير برامجها بما يحقق الأهداف المنشودة من برامج الجمعية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية دور الجمعية لدعم الأسر المنتجة وتلبية احتياجاتها، وتطوير إمكانياتها ومنتجاتها، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في ترجمة الجهود التي يبذلها القطاع الثالث لتوفير بيئة داعمة وحاضنة للأسر المنتجة والمستفيدة من برامج الجمعية.

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حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.