محمد بن مسعود - الدمام - تود شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، إعلام الجمهور الكريم بأن المدخل الجانبي المؤدي الى شارع المطار رقم 2403 من شارع عراد الرئيسي سيتم غلقه ابتداء من يوم الاثنين الموافق 11 ابريل 2022 وتخصيصه للاستخدام في حالة الطوارئ وللمركبات المصرح لها فقط، فعلى القادمين من جسر الشيخ خليفة والمتجهين الى شارع عراد والراغبين في الوصول الى منطقة المغادرين او القادمين في مطار البحرين الدولي التقيد بهذا الإجراء و التوجه الى إشارة الصقر في شارع عراد ثم اتباع اللوحات الإرشادية المؤدية الى المطار ، هذا وتعتذر الشركة عن أي إزعاج ناجم عن هذه الإجراء.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – شركة مطار البحرين تعلن تخصيص المدخل الجانبي في شارع عراد والمتوجه الى شارع المطار للاستخدام في حالة الطوارئ فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.