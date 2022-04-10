الشعور المتكرر بالعطش قد يكون إنذاراً بالسرطان

محمد بن مسعود - الدمام - 09-09-1443 01:45 صدى تبوك – متابعة حذر أطباء من تجاهل عدم القدرة على إرواء العطش أو الشعور المتكرر بذلك، وضرورة ذكر ذلك لطبيبك بكل وضوح، خصوصا إذا لم تكن تواجه مرض السكري، وما زلت تشعر بذلك، إذ قد يكون الشعور بالعطش المستمر علامة على أمراض أمعاء متقدمة من بينها سرطان الأمعاء؛ الذي ليست له أعراض واضحة حتى وقت متأخر جدا، ويسهم تشخيصه مبكرا في فرصة أفضل لعلاجه بشكل صحيح، بحسب «روسيا اليوم»، حيث يؤدي انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل أنسجة العظام، إلى إطلاق الكالسيوم في الدم من العظام التالفة، ويمكن أن يجعل المرضى يشعرون بالعطش.



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