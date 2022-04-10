ضبط سائق دراجة آلية قادها على إطار واحد

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حساب المواطن يودع مخصص دعم أبريل
أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
استمرار تأثير الأتربة المثارة على شرق ووسط المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرارتأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية...
عاجل | 5 مناطق تستأنف العمل بدور الرعاية
استأنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا العمل في دور التوجيه الاجتماعي بـ5 مناطق (الرياض والقصيم والدمام والمدينة...
لأول مرة بالسعودية 12 جمعية خيرية بمنهجية التأثير الاجتماعي
تتجه نحو 12 جمعية خيرية سعودية، من خلال رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة التنموية في جميع المجالات، ومن أبرزها القطاع غير الربحي، بهدف...
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