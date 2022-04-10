حساب المواطن يودع مخصص دعم أبريل أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 رمضان 1443 هـ 09 رمضان 1443 هـ

استمرار تأثير الأتربة المثارة على شرق ووسط المملكة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرارتأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 رمضان 1443 هـ 09 رمضان 1443 هـ

عاجل | 5 مناطق تستأنف العمل بدور الرعاية استأنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا العمل في دور التوجيه الاجتماعي بـ5 مناطق (الرياض والقصيم والدمام والمدينة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 09 رمضان 1443 هـ 09 رمضان 1443 هـ

لأول مرة بالسعودية 12 جمعية خيرية بمنهجية التأثير الاجتماعي تتجه نحو 12 جمعية خيرية سعودية، من خلال رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة التنموية في جميع المجالات، ومن أبرزها القطاع غير الربحي، بهدف... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 09 رمضان 1443 هـ 09 رمضان 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سائق دراجة آلية قادها على إطار واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.