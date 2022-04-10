شكرا لقرائتكم خبر عن التواصل الحكومي يطلق سباق الإعلام ميدياثون .. الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نافذة لتقديم مبادرات ومشروعات مبتكرة تُقدّم حلولًا لتحديات إعلامية يطلق مساء اليوم مركز التواصل الحكومي سباق الإعلام "ميدياثون"، وهي منافسة يتسابق من خلالها الأفراد والجهات لتقديم مبادرات ومشروعات مبتكرة تُقدّم حلولًا لتحديات إعلامية. ويسعى "سباق الإعلام" إلى استقطاب الحلول الإبداعية، ضمن أربعة تحديات مستهدفة في نسخته الأولى، وهي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي. ويهدف المشروع إلى صناعة مساحة إبداعية تشاركية للتطوير، وتعزيز أثر المشروعات المشاركة من خلال ورش العمل المقدمة للمشاركين، وتدريب الفرق الأكثر تميزًا، للإسهام في تحسين مستوى الأفكار المقدمة، وربط الفرق الفائزة بالجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ هذه المشروعات.