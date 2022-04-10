529 جولة تفتيشية على الصيدليات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة خلال شهر مارس لعام 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حفر الباطن نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام عدد من الجولات التفتيشية والتي بلغت 529 جولة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة والمجمعات والصيدليات خلال شهر مارس لعام 2022م ،للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية ، وبلغت عدد المخالفات للقطاع الخاص والحكومي 80 مخالفة تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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